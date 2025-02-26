Federal Çalışanlara 'İş Sorumluluğu' E-postası

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Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 1 milyondan fazla federal çalışanın haftalık iş faaliyetlerinin ayrıntılarını talep eden "iş sorumluluğu" e-postasına yanıt verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, federal çalışanların iş akışlarının, Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) gönderilmesine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

ABD'li sözcü, DOGE tarafından gönderilen ve kamuoyunda tartışmalara neden olan "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postaya şu ana dek 1 milyondan fazla federal çalışanın dönüş yaptığını belirtti.

"Aslında buna ben de katıldım. Geçen hafta yaptığım beş maddeyi düşünmem yaklaşık bir buçuk dakikamı aldı." diyen Leavitt, ülkedeki 2,3 milyon federal iş gücünün yarısına yakınının bu talebe karşılık verdiğini ifade etti.

DOGE'nin talep ettiği şeyin basit bir hesap verebilirlik konusu olduğunu ve Trump yönetiminin herkesten en verimli şekilde çalışmasını beklediğini anlatan Leavitt, "Tüm federal çalışanlar Başkan Trump'ın çalıştığı ve hareket ettiği hızda çalışmalıdır. Kurtarmamız gereken bir ülke var." diye konuştu.

Federal kurumlar işleyişi belirleyecek

Leavitt, bazı federal kurumların çalışanlarının söz konusu e-postaya cevap vermek zorunda olmadıklarını açıklamasıyla ilgili olarak da bu konudaki işleyişin federal kurumlar tarafından belirleneceğini söyledi.

ABD'li sözcü, "İlgili kurumların başkanları kendi birimlerindeki çalışanları için en iyi yöntemi belirleyecektir. Bu fikir, ilk olarak Elon Musk'ın ortaya attığı bir fikirdi. DOGE ise bu fikri hayata geçirmek için OPM (Personel Yönetim Ofisi) ile birlikte çalıştı. Kurum başkanları kendi çalışanlarından sorumludur." yorumunu yaptı.

Leavitt ayrıca kendi kurumları tarafından aksi belirtilmedikçe tüm federal çalışanların söz konusu "iş sorumluluğu" e-postasına dönüş yapmalarını tavsiye etti.

Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması

Hükümetin Verimliliği Departmanını yöneten Elon Musk tarafından geçen hafta duyurulan e-posta girişimi, Trump yönetiminin hükümeti küçültme çabalarının bir parçası olarak federal çalışanlardan bir önceki haftaya ait beş iş faaliyetini listelemelerini istemişti.

Musk, söz konusu e-postaya 24 Şubat'a kadar geri dönüş yapılmaması halinde ilgili çalışanların "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.

Uygulama, Trump'ın Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Trump da bu uygulamanın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun." demişti.

Öte yandan Musk, dün akşam konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, federal çalışanlara söz konusu e-postaya dönüş yapmaları için ikinci bir şans verdiklerini ve herkesin buna uyması gerektiğini ifade etmişti.