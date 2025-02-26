Federal Çalışanlara 'İş Sorumluluğu' E-postası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Federal Çalışanlara 'İş Sorumluluğu' E-postası

Leavitt, 1 milyondan fazla federal çalışanın 'Geçen hafta ne yaptın?' e-postasına cevap verdi.

26.02.2025 00:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, 1 milyondan fazla federal çalışanın haftalık iş faaliyetlerinin ayrıntılarını talep eden "iş sorumluluğu" e-postasına yanıt verdiğini açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, federal çalışanların iş akışlarının, Başkan Donald Trump'ın kıdemli danışmanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimliliği Departmanına (DOGE) gönderilmesine ilişkin değerlendirmeler yaptı.

ABD'li sözcü, DOGE tarafından gönderilen ve kamuoyunda tartışmalara neden olan "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postaya şu ana dek 1 milyondan fazla federal çalışanın dönüş yaptığını belirtti.

"Aslında buna ben de katıldım. Geçen hafta yaptığım beş maddeyi düşünmem yaklaşık bir buçuk dakikamı aldı." diyen Leavitt, ülkedeki 2,3 milyon federal iş gücünün yarısına yakınının bu talebe karşılık verdiğini ifade etti.

DOGE'nin talep ettiği şeyin basit bir hesap verebilirlik konusu olduğunu ve Trump yönetiminin herkesten en verimli şekilde çalışmasını beklediğini anlatan Leavitt, "Tüm federal çalışanlar Başkan Trump'ın çalıştığı ve hareket ettiği hızda çalışmalıdır. Kurtarmamız gereken bir ülke var." diye konuştu.

Federal kurumlar işleyişi belirleyecek

Leavitt, bazı federal kurumların çalışanlarının söz konusu e-postaya cevap vermek zorunda olmadıklarını açıklamasıyla ilgili olarak da bu konudaki işleyişin federal kurumlar tarafından belirleneceğini söyledi.

ABD'li sözcü, "İlgili kurumların başkanları kendi birimlerindeki çalışanları için en iyi yöntemi belirleyecektir. Bu fikir, ilk olarak Elon Musk'ın ortaya attığı bir fikirdi. DOGE ise bu fikri hayata geçirmek için OPM (Personel Yönetim Ofisi) ile birlikte çalıştı. Kurum başkanları kendi çalışanlarından sorumludur." yorumunu yaptı.

Leavitt ayrıca kendi kurumları tarafından aksi belirtilmedikçe tüm federal çalışanların söz konusu "iş sorumluluğu" e-postasına dönüş yapmalarını tavsiye etti.

Musk'ın federal personele yönelik e-posta uygulaması

Hükümetin Verimliliği Departmanını yöneten Elon Musk tarafından geçen hafta duyurulan e-posta girişimi, Trump yönetiminin hükümeti küçültme çabalarının bir parçası olarak federal çalışanlardan bir önceki haftaya ait beş iş faaliyetini listelemelerini istemişti.

Musk, söz konusu e-postaya 24 Şubat'a kadar geri dönüş yapılmaması halinde ilgili çalışanların "istifa etmiş sayılacaklarını" duyurmuştu.

Federal hükümet çalışanları, "Geçen hafta ne yaptın?" başlıklı e-postayı sosyal medya mecralarından paylaşarak duruma tepki göstermişti.

Uygulama, Trump'ın Musk'ı "daha saldırgan" davranmaya çağırmasından sonra gündeme gelmişti.

ABD Başkanı Trump da bu uygulamanın arkasında olduğunu belirterek, "Eğer (e-postaya) yanıt vermezsen, bir nevi kovulmuş sayılıyorsun ya da doğrudan işten çıkarılıyorsun." demişti.

Öte yandan Musk, dün akşam konuyla ilgili X hesabından yaptığı açıklamada, federal çalışanlara söz konusu e-postaya dönüş yapmaları için ikinci bir şans verdiklerini ve herkesin buna uyması gerektiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA

Elon Musk, Politika, Ekonomi, Güncel, Sözcü, Son Dakika

Son Dakika Güncel Federal Çalışanlara 'İş Sorumluluğu' E-postası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:43 AK Parti’ye katılan Serap Yazıcı: CHP’ye geçmemi Özgür Özel teklif etti AK Parti'ye katılan Serap Yazıcı: CHP'ye geçmemi Özgür Özel teklif etti
22:44 Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı Ukrayna, ABD ile değerli madenler konusunda anlaşmaya vardı
22:12 Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK’ya sevk edildi Jose Mourinho, Okan Buruk ve Mauro Icardi PFDK'ya sevk edildi
22:08 ABD’deki havalimanında faciadan dönüldü Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı ABD'deki havalimanında faciadan dönüldü! Pilot yüzlerce yolcunun hayatını böyle kurtardı
21:44 Konya’da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı Konya'da polis memurunun şehit olduğu kaza güvenlik kamerasına yansıdı
10:50 Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç’a hapis cezası Yasadışı bahis davasında Serdar Ortaç'a hapis cezası
10:22 MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı MİT, Reyhanlı saldırısının son failini sınır ötesi operasyonla yakaladı
10:05 Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor Trump, savaş konusunda ısrarını sürdürüyor
09:59 Ersin Düzen’den Acun Ilıcalı’ya canlı yayında tarihi ayar Ersin Düzen'den Acun Ilıcalı'ya canlı yayında tarihi ayar
09:43 İstanbul’da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi İstanbul'da bungalovda doğalgaz sızıntısı: 9 kişi zehirlendi
09:38 Pentagon’dan “Dedeağaç kapatılacak“ iddiasına yanıt Pentagon'dan "Dedeağaç kapatılacak" iddiasına yanıt
09:35 Darbide ’’maymun’’ krizi Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi Darbide ''maymun'' krizi! Acun Ilıcalı ırkçılık değil dedi, geçmişteki sözleri tam tersi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2025 01:09:43. #1.12#
SON DAKİKA: Federal Çalışanlara 'İş Sorumluluğu' E-postası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.