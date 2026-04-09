İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen soruşturma kapsamında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' ve 'Yasa dışı bahis' suçlarından hakkında kırmızı bültenle arama kararı bulunan Fedlan Kılıçaslan İspanya'da yakalandı. Kılıçaslan'ın iadesi için işlemler başlatıldı.