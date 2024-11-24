Feke Belediyesi Karda Mahsur Kalan Aileleri Kurtardı

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Feke Belediyesi karda mahsur kalan aileleri kurtarma çalışması başlattı

ADANA - Adana'nın Feke ilçesinde belediye yüksek kesimlerde etkili olan tipi nedeni ile yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarma çalışması başlattı. 12 maden işçisi için ekipler seferber olurken, yolda kalan aileler de belediye ekipleri tarafından kurtarılarak Feke ilçe merkezine getirildi.

Feke Belediye Başkanı Cömert Özen belediye iş makinelerinin yol açma çalışmasının sürdüğünü ifade etti. Kar küreme çalışmalarının devletin tüm yetkili birimleri ile sahada sürdüğünü anlatan Özen, zorunlu olmadıkça yola çıkılmamasını istedi. Özen, zorda olan tüm vatandaşların belediye ekiplerinden destek isteyebileceklerini ifade etti.

Kaleyüzü Mahallesinden gelen ihbara giden Feke Belediyesi ekipleri, Adana'ya giderken Maran- Değirmendere arasında araçlarının bozulması üzerine mahsur kal an 2'si çocuk 5 kişilik aileyi kurtardı. Donma tehlikesi atlatan aile Özen ve ekiplerin desteği ile ilçe merkezine getirildi. Ekipler kurtarılan kadın ve çocuklara ikramda bulundu.