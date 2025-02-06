Feke'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı

Adana'nın Feke ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi yaralandı.
Karacauşağı Mahallesi'nde, elektrik şirketinde görevli Celal Kayrak (24), elektrik direğinde çalışma yaptığı sırada akıma kapılarak yere düştü.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Kayrak, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kayrak daha sonra Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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