Feke'de kaçan otomobilde çalıntı dana ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Feke'de kaçan otomobilde çalıntı dana ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Feke\'de kaçan otomobilde çalıntı dana ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Adana'nın Feke ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan otomobil sürücüsü ve yanındaki 2 kişi, takip sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada çalıntı olduğu tespit edilen dana bulundu. Şüpheliler gözaltına alındı.

02.09.2024 00:28
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ADANA'nın Feke ilçesinde polisin 'dur' ihtarında uymayıp, kaçan otomobil sürücüsü, takip sonucu yakalandı. Otomobilde yapılan aramada çalıntı dana ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı.

Akşam saatlerinde Yeşildüşmüş Mahallesi Düşmüş Köprüsü yakınlarında yol uygulaması yapan polisi gören bir otomobil sürücü, geri dönüp, 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis otomobili takibe alırken, sürücü ve yanındaki 2 kişi, aracı terk edip, yaya olarak kaçışlarını sürdürdü. Polisin takibi sonucu Ö.B., F.B. ve H.Y., yakalandı. Otomobilde yapılan aramada ise çalıntı olduğu tespit edilen dana ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Kaynak: DHA

Adana, Feke, Güvenlik, Hırsızlık, Güncel, Son Dakika

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