Adana'nın Feke ilçesinde karda mahsur kalan otomobildeki ikisi çocuk 5 kişi kurtarıldı.
Kaleyüzü Mahallesi'nde sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, karla kaplanan yolda arızalandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve belediye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin iş makinesiyle ulaştığı araçtaki ikisi çocuk 5 kişi, güvenli bölgeye taşındı.
Vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Son Dakika › Güncel › Feke'de Karda Mahsur Kalan 5 Kişi Kurtarıldı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?