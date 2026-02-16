Fenalaşan Sürücüye Jandarma Müdahalesi - Son Dakika
Fenalaşan Sürücüye Jandarma Müdahalesi

16.02.2026 16:30
Erciyes Kayak Merkezi'nde şeker hastası kadın sürücünün ilk yardımına jandarma ekipleri yetişti.

ERCİYES Kayak Merkezi'nde, aracında fenalaşan şeker hastası kadın sürücüye, jandarma ekibi müdahale etti.

Olay, Erciyes Kayak Merkezi Tekir Kapı bölgesinde meydana geldi. Bir kadın sürücünün aracında fenalaştığını görenler, durumu, o sırada trafiği yönlendiren jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma, şeker hastası olduğu öğrenilen kadın sürücünün, dişlerinin kapanması nedeniyle dilinin boğazına kaçıp solunum yolunun tıkanmasını önlemek amacıyla ilk yardımda bulundu. Trafik jandarma personeli tarafından sürücünün dişleri açıldı ve nefes alması sağlandı. Ardından sürücü, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından, Erciyes Kayak Merkezi'ndeki sağlık kabinine götürüldü.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Kayak Merkezi, Jandarma, Güvenlik, Erciyes, Güncel, Son Dakika

