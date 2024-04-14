Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague\'de 2. kez şampiyon oldu

'lük Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Fransa temsilcisi Villeneuve d'Ascq LM'i 106-73'lük skorla mağlup ederek üst üste 2. kez Kadınlar EuroLeague şampiyonu oldu.
Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı, Kadınlar EuroLeague finalinde Villeneuve d'Ascq LM ile karşı karşıya geldi. Fransız temsilcisi rakibini 106-73 mağlup eden sarı lacivertli ekip, Kadınlar EuroLeague'de üst üste 2. defa kupaya uzandı.
Mersin'de düzenlenen Kadınlar EuroLeague Final Four'da sahne alan son Avrupa Şampiyonu Fenerbahçe Alagöz Holding Kadın Basketbol Takımı üst üste 3., toplamda 6. kez finalde mücadele etti. Organizasyonda 4'ü üst üste olmak üzere 10. kez son 4 takım arasında yer alan sarı-lacivertliler, ilk şampiyonluğuna geçen sezon ulaşmıştı.
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram süresince 74 ilde ruhsatsız silah taşıyan şahıslara ve silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen 'Mercek-17' operasyonları hakkında bilgi verdi. Operasyonlar sonucunda toplamda 707 silah ele geçirildi ve 869 şüpheli hakkında işlem yapıldı. İstanbul, Adana, Gaziantep, Ankara ve İzmir gibi illerde de önemli miktarda silah ve şüpheli gözaltına alındı.
Diyarbakır'da atış poligonunda intihar eden doktorun, Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaşması, takipçilerinin üzgün olduğunu gösterdi.
Orta Doğu'da yaşanan son gelişmeler üzerine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, İsrail'in çağrısıyla acil olarak toplandı. Büyük tartışmalara sahne olan toplantıda ABD, İngiltere ve Fransa, saldırıların karşılıksız kalmaması gerektiğini savunurken Rusya ve Çin ise İran Büyükelçiliği'ne yapılan saldırıya neden tepki gösterilmediğini gündeme getirdi. Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi, "Eğer bir Batı ülkesine ait diplomatik bir misyon vurulsaydı burada hemen intikamdan bahsederdiniz" dedi.
Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor, atış yaptığı tabanca ile intihar etmişti. 33 yaşındaki doktorun Bitcoin'de yüksek miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Doktorun sosyal medya hesabından zararını paylaştığı da belirtildi.
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