Fenerbahçe-Beşiktaş karaborsa bilet iddianamesinde 4 şüpheliye 1-3 yıl hapis istendi - Son Dakika
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Fenerbahçe-Beşiktaş karaborsa bilet iddianamesinde 4 şüpheliye 1-3 yıl hapis istendi

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Fenerbahçe-Beşiktaş maçı öncesi karaborsa bilet satan 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi; 1 yıldan 3 yıla kadar hapis istendi. İddianame sonrası iki şüpheli, Fenerbahçe-Sturm Graz maçında yeniden karaborsa bilet satınca tutuklandı.

Fenerbahçe'nin futbol müsabakaları öncesinde karaborsa bilet satışı yaptıkları belirlenen 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Chobani Stadyumu'nda oynanan Fenerbahçe- Beşiktaş maçı öncesinde şüphelilerin stadyumda "Bilet var" diye bağırarak bilet sattıklarının görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında şüpheliler Abdullah A, Yunus K, Hayrettin K. ve Emrah Y'nin cep telefonları incelemeye alındı.

İncelemeler sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda, bazı şüphelilerin telefonlarında çok sayıda bilet satışına ilişkin mesaj ve görüşme kaydı bulunduğu belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin futbol maçlarına ilişkin biletleri değerinin üzerinde sattıkları belirtilerek, "spor müsabakaları için değerinin üstünde bilet satışı yapma" suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Öte yandan, iddianame düzenlendikten sonra şüphelilerden Abdullah A. ve Emrah Y'nin aynı suçu yeniden işlemeleri üzerine ayrı bir soruşturma açıldı.

Bu soruşturma kapsamında ise iki şüphelinin Fenerbahçe- Sturm Graz arasındaki Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme müsabakasında karaborsa bilet satışı yaptıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fenerbahçe-Beşiktaş karaborsa bilet iddianamesinde 4 şüpheliye 1-3 yıl hapis istendi - Son Dakika
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