Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçimli Genel Kurul 6-7 Haziran'da

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, kulübün resmi hesabından yaptığı açıklamada, olağanüstü seçimli genel kurulun 6-7 Haziran tarihlerinde gerçekleştirileceğini duyurdu. Saran, göreve talip olduklarında 'Ne sabır ne süre' diyerek yola çıktıklarını, seçimin uygun olmayan tarihte gerçekleşmesine rağmen sorumluluktan kaçmadıklarını belirtti. Şampiyonluk özlemini sona erdirmek için gece gündüz çalıştıklarını, ancak sezon başında yaşanan saha dışı gelişmeler nedeniyle farklı bir değerlendirme yapmak zorunda kaldıklarını ifade etti. Saran, verdiği söz üzerine bugün camianın karşısına çıktığını ve 6-7 Haziran'da olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı. Bu kararı, Fenerbahçe'nin önünü açmak ve yeni bir sayfa açılmasına imkan tanımak için aldığını vurguladı. Saran, 'Bu koltuk kişisel tercihlerle değil, doğru zamanda doğru kararları alabilme sorumluluğuyla taşınır' dedi. Ayrıca, Fenerbahçe başkanlığının birini aşağı çekerek yükselebilecek bir yer olmadığını, asıl olanın Fenerbahçe'yi büyüterek var olabilmek olduğunu belirtti. Taraftarlara seslenen Saran, 'Bizi güçlü kılacak olan şey, kim olursa olsun Fenerbahçe'nin etrafında kenetlenebilme irademizdir' ifadelerini kullandı.