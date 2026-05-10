Fenerbahçe Konyaspor'u 3-0 Mağlup Etti

(KONYA)- Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertli ekip 3-0 kazandı.
Fenerbahçe, 13. dakikada Fred'in attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarıyı üstün tamamladı.
İkinci yarıda baskısını sürdüren konuk ekip, 56. dakikada Archie Brown'un golüyle farkı ikiye çıkardı. Sarı-lacivertlilerde Fred, 71. dakikada bir kez daha fileleri havalandırarak maçın skorunu belirledi.
