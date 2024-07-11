Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylası turistlerin ilgi odağı oldu

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Sıcaktan bunanların serinleme mekanı

Fenerbahçe'nin kamp yaptığı Topuk Yaylasına yerli yabancı turist akını

DÜZCE - Düzce'de kamp yapan Fenerbahçe'nin kentten ayrılmasının ardından Topuk Yaylası'na turist akını yaşanıyor.

Sezon açılışını Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yapan Fenerbahçe Futbol Kulübü, Topuk Yaylası tesislerinde bir hafta kaldı. Burada iki kez taraftara açık idman yapmasının ardından bölge turizm açısından hareketli günlerini yaşamaya başladı. Sıcak havadan bunalan binlerce insan nem oranının olmadığı Topuk Yaylasına gidiyor. Şehir merkezinde sıcak ve nemden sıkılan insanların tercih ettiği yaylaya giden Ömer Faruk Taşkın, "Düzce'nin nemli havasından kurtulmak için Topuk Yaylasına geldik. Hava güzel, esiyor. Fenerbahçe'nin tesisleri ve ortam çok güzel. Göl etrafında mangal yakan insanlar bulunuyor. Herkesin buraya gelip serin bir gün geçirmesini dilerim" ifadelerini kullandı.

Öte yandan şehir merkezinde hava sıcaklığı 35 ila 40 derece ölçülürken, Topuk Yaylası'nda sıcaklık 21 derece ölçüldü.