Fenerbahçe Opet Sultanlar Ligi\'nde şampiyon oldu

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Opet, Sultanlar Ligi final serisinde Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde play-off final serisinde Eczacıbaşı'nı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe Opet, seriyi 3-2 kazanarak şampiyonluk ipini göğüsleyen taraf oldu.
Fenerbahçe 25,18, 25-22 ve 27-25'lik setlerle seriyi 3-2'ye getirerek kupaya uzandı.
Fenerbahçe Opet böylelikle Sultanlar Ligi'nde üst üste ikinci kez şampiyonluğu elde etti.
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