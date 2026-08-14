Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı: 1 Tutuklama

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Trabzon'da 11 yıl önce Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınıp, tamamlanan sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Yusuf Öksüz, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Hakan H., Emiral A. ve Özgür E. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Adli kontrol kararlarına itiraz edileceği öğrenildi.

Fatih TURAN/TRABZON,