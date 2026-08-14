Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında

Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trabzon'da 2015'teki Fenerbahçe otobüsüne saldırıya ilişkin 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

TRABZON'da 11 yıl önce Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada gözaltına alınan 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor arasında Rize'de oynanan maçın ardından Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüse, 4 Nisan 2015'te Trabzon Havalimanı'na giderken Sürmene ilçesi Soğuksu Mahallesi'ndeki viyadük girişinde av tüfeğiyle ateş açıldı. Saldırıda otobüs şoförü Ufuk Kıran yaralandı. Olayın ardından Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. İlk soruşturmada olay yeri ve yakın çevresindeki tespitler, sanal medya paylaşımları ile olayda kullanıldığı değerlendirilen silah ve mühimmatla olası bağlantıları nedeniyle Emre A., Nihat S., Murat D., Tayfun K. ve Yusuf Ö. şüpheli olarak değerlendirildi. Ancak yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilemediği gerekçesiyle Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Ağustos 2020'de şüpheliler hakkında kovuşturmaya yer olmadığı kararını verdi.

DOSYA YENİDEN İNCELENDİ

Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde 24 Nisan 2026'da 'Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı'nın kurulmasının ardından faili meçhul dosyalar değerlendirmeye alındı. Bu kapsamda Fenerbahçe kafilesine yönelik saldırıya ilişkin dosya da yeniden incelendi. Sürmene Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 2 Haziran 2026 tarihli fezlekesiyle dosya, Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Trabzon 2'nci Sulh Ceza Hakimliği'nin 9 Haziran 2026 tarihli kararıyla da dosyada kısıtlılık kararı verildi.

YENİ HTS VE BAZ ANALİZLERİ YAPILDI

Soruşturma kapsamında 3 farklı GSM operatörüne ait 6 baz istasyonu yönünden yeni HTS ve baz analizleri yapıldı. Elde edilen yeni deliller üzerine 2020'de verilen kovuşturmaya yer olmadığı kararı, Trabzon 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nin 17 Temmuz 2026 tarihli kararıyla kaldırıldı. Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan talep edilen 54 farklı ID numarasına ilişkin baz istasyonu verilerini içeren HTS kayıtları da incelemeye alındı. Çalışmada, olaydan önce birbirleriyle irtibat halinde olup olay anında iletişimleri kesilen ve olayın ardından yeniden irtibat kuran kişilerin hareketleri incelendi. Fenerbahçe otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonları da analizde kriter olarak kullanıldı.

BAZ KAYITLARINA İLİŞKİN YENİ TESPİTLER

Soruşturma dosyasına göre Yusuf Ö., 5 Haziran 2015'te verdiği bilgi sahibi beyanında olay saatinde evinde olduğunu ve saldırıyı kardeşinden öğrendiğini söyledi. Ancak yeni incelemede Yusuf Ö.'nün olay saatinde Fenerbahçe otobüsündeki futbolcuların sinyal aldığı baz istasyonundan sinyal aldığı tespit edildi. Yusuf Ö.'nün saldırıdan hemen önce irtibatlı olduğu Emiral A., Hakan H. ve Özgür E.'nin ise Fenerbahçe otobüsünün Rize'den geliş güzergahında bulunan Of ilçesindeki sahil yolu güzergahından baz sinyali verdiği belirlendi. Yusuf Ö., Emiral A., Hakan H. ve Özgür E.'nin olay öncesi ve sonrasında birbirleriyle sık irtibat halinde oldukları; Özden Recep K.'nin de Hakan H. ve Emiral A. ile olay saatine yakın zamanda irtibatının bulunduğu tespit edildi. Bu tespitlerle 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Trabzon Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen eş zamanlı baskınlarda şüphelilerden Yusuf Ö., Emiral A., Özgür E.ve Hakan H. yakalanıp gözaltına alındı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan şüpheliler, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı. 4 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Öte yandan firari şüpheli Özden Recep K.'yi arama çalışmaları da sürüyor.

Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Güvenlik, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erzurum’da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor Erzurum'da 50 yıl önce kuyudan çıkan suyun köpükleri alev alıyor, elleri yumuşatıyor
85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi 85 yaşındaki şüpheliye çocuk istismarı suçundan ev hapsi
Rojin Kabaiş’in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin’in yanına gidersin Rojin Kabaiş'in babasına silah fotoğraflı tehdit: Şikayetini çek, yoksa sen de Rojin'in yanına gidersin
ABD, Orta Doğu’ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor ABD, Orta Doğu'ya yeni bir uçak gemisi göndermeye hazırlanıyor
Klinik psikolog Aydın: İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz Klinik psikolog Aydın: İlişkilerdeki manipülasyonu gri kaya metoduyla önleyebilirsiniz
İYİ Parti’den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti’ye katılacağını açıkladı İYİ Parti'den istifa eden Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, AK Parti'ye katılacağını açıkladı

18:18
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
Abdullah Özdemir, tarihi günde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mutluluğunu ikiye katlayacak haberi verdi
18:11
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
Rusya, Avrupa ile savaşa hazırlanıyor: Gemileri hedef alacağız
17:50
Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı
Eşini ve 2 kızını toprağa veren babanın çaresizliği yürek dağladı
17:36
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
Şehri ayağa kaldıran istismar iddiası! Yüzlerce kişi karakolun önünde toplandı
17:35
Beklenen gün geldi çattı Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan’ın açıklamasında
Beklenen gün geldi çattı! Kalabalık toplanıyor, gözler Erdoğan'ın açıklamasında
17:04
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Selahattin Demirtaş için sürpriz çıkış! Tarih verdi: İnşallah bizimle olacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2026 21:22:03. #7.13#
SON DAKİKA: Fenerbahçe Otobüsüne Saldırı: 4 Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.