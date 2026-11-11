Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıda 2'si tutuklu 5 sanığın iddianamesi kabul edildi

Fenerbahçe takım otobüsüne Nisan 2015'te Trabzon'un Sürmene ilçesinde gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin 2'si tutuklu 5 sanık hakkında düzenlenen iddianame kabul edildi.

Trabzon 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen 26 sayfalık iddianamede, 4 Nisan 2015'te Rize deplasmanı dönüşü Fenerbahçe Spor Kulübü futbol takımını taşıyan otobüse Sürmene Viyadüğü mevkisinde düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında sanıklar Yusuf Ö, Hakan H, Emiral A, Özgür E. ve Özden R. K'nin olay günü 72 telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edilerek, Fenerbahçeli futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan otobüse yönelik saldırının rastgele gerçekleştirilemeyeceği, eylemin önceden tasarlanarak gerçekleştirildiği kaydedildi.

İddianamede, sanıkların birlikte suç işleme iradesiyle gerçekleştirdikleri tek bir fiil kapsamında, otobüs sahibi dışındaki 39 müştekiye karşı ayrı ayrı "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs", otobüs sahibi İsmail Kopuz'a karşı ise "mala zarar verme" suçlarını işledikleri belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 44. maddesinde düzenlenen farklı neviden fikri içtima hükümleri kapsamında tek bir fiille birden fazla farklı suçun oluşmasına neden olan sanıkların en ağır cezayı gerektiren "tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan cezalandırılmaları istendi.