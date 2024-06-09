Fenerbahçe Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi sona erdi

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Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Haber-Kamera: Hakan Kaya

(İSTANBUL) - Fenerbahçe Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi. Mevcut başkan Ali Koç oyunu 27, önceki başkan Aziz Yıldırım ise 46 numaralı sandıkta kullandı. Oyların sayımına geçildi.

Fenerbahçe'de 3 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanı belirlemek için kongre üyelerinin oy verme işlemi saat 17.00 itibariyle sona erdi.

Ali Koç ve Aziz Yıldırım oyunu kullandı

Adaylardan ilk olarak mevcut başkan Ali Koç oyunu kullanmak için 27 numaralı sandığın başına geçti. Oy pusulasını ve zarfını alarak kabine giren Ali Koç oyunu kullandı. Ali Koç'un ardından önceki başkan Aziz Yıldırım da 46 numaralı sandığa geldi. Oy pusulasını ve zarfını alarak kabine geçen Yıldırım oyunu verdi. Her iki başkan adayı da herhangi bir açıklama yapmadı. Oy kullanma işleminin tamamlanmasıyla kongre üyeleri tribüne davet edildi. Sandıklardaki oyların sayımına geçildi.