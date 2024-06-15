Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği İsim Değişikliğine Gitmeyecek

Güncel

Yunanistan'da, adındaki "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle mahkemece kapatılması kararlaştırılan Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneğinin yönetim kurulu üyeleri, tercih ettikleri isimden vazgeçmeyeceklerini bildirdi.

Dernekten yapılan açıklamada, "Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, resmi kuruluşu itibarıyla tercih ettiği isimden vazgeçmeyecektir. Bu, bir demokratik haktır ve bundan istifadeye devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Rodop Asliye Hukuk Mahkemesinin kapatma kararının hukuki kusurlar içerdiği ve uluslararası hukukça korunan birçok hakkın ihlali niteliğinde olduğu vurgulanan açıklamada, karara itiraz edileceği belirtildi.

Derneğin kapatılması

Batı Trakya Fenerbahçe Taraftarları Spor-Kültür Derneği, Gümülcine'deki ilgili mahkeme tarafından tüm izinlerin verilmesi üzerine Ekim 2022'de faaliyete başladı.

Haziran 2023'te derneğe açılan ilk kapatma davası, savcının başvurusunu geri çekmesi üzerine dernek lehine sonuçlanmıştı.

Gümülcine Savcısı Maria Kapetanyanni, Mart 2023'te hazırladığı iddianamede, azınlığın Türk kimliğini reddederek Müslüman azınlık olduklarını ileri sürmüştü. Kapetanyanni, "Türk azınlık iması yaratabileceği" gerekçesiyle derneğin adının yasalara aykırı olduğunu iddia ederek, kapatılması talebinde bulunmuştu.

Eski Yunanistan Yüksek Mahkemesi Başkanı ve eski Yunanistan Başbakanı Vasiliki Thanu da derneğin "kamu güvenliğine tehdit oluşturduğunu" öne sürerek kapatılması çağrısında bulunmuştu. Derneğin isminde yer alan "Batı Trakya" ifadesinin sadece Türkiye tarafından kullanıldığını savunan Thanu, Yunan mahkemelerini kararı gözden geçirmeye çağırmıştı.

Gümülcine'deki Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Mayıs 2024'te adındaki "Batı Trakya" ifadesinin Türk azınlık iması oluşturabileceği gerekçesiyle dernek hakkında kapatma kararı vermişti.