Fenerbahçe-Zalgiris play-off ilk maçı Misli'de

Temsilcimiz Fenerbahçe, EuroLeague play-off serisinin ilk maçında Zalgiris Kaunas'ı Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda ağırlıyor. Saat 20.45'te başlayacak mücadele, canlı yayın ve canlı sohbet ile Misli'de yaşanıyor. Normal sezonu 4. sırada bitiren Fenerbahçe saha avantajına sahipken, 5. sıradaki Zalgiris rakibi oldu. 3 galibiyet alan Final Four'a yükselecek.

Öne çıkan istatistikler: Fenerbahçe evinde son 5 maçın 4'ünü kazandı. Son 10 karşılaşmanın 8'inde ilk yarıyı Zalgiris önde tamamladı. Misli üyelerinin %33'ü Fenerbahçe galibiyetini tercih ediyor. Misli Yazarı Evren İçener, Fenerbahçe'nin savunmasına dikkat çekerek 166.5 Alt öneriyor. Fenerbahçe galibiyetine 1.19, Zalgiris galibiyetine 2.52 oran veriliyor.