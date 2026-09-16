Fengjie\'de gözlük sektörü 3.500\'den fazla kişiye istihdam sağlıyor

Fengjie'de gözlük sektörü 3.500'den fazla kişiye istihdam sağlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Fengjie ilçesinde gözlük sektörü son yıllarda atılım yaptı. İlçede üretilen gözlükler 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç edilirken sektör 3.500'den fazla kişiye istihdam sağlıyor.
CHONGQİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Chongqing Belediyesi'ne bağlı Fengjie ilçesinde son yıllarda atılım yapan gözlük sektörü, 3.500'den fazla kişiye istihdam sağlarken ürünler 30'dan fazla ülke ve bölgeye ihraç ediliyor.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?