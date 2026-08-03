Fenidek'te Göç Krizi ve Kayıp Çocuklar - Son Dakika
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Fenidek'te Göç Krizi ve Kayıp Çocuklar

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Fenidek'te düzensiz göç krizi sürerken aileler kaybolan çocuklarını aramaya devam ediyor.

Fas'ın kuzeyindeki kitlesel düzensiz göç krizinin yaşandığı Fenidek kentinde yoğun güvenlik önlemleri devam ederken, aileler kayıp çocuklarını aramayı sürdürüyor.

Güvenlik önlemlerinin artırıldığı Fenidek'te hayat normale dönmeye başladı; işyerleri ve lokantalar yeniden açıldı, kamu hizmetleri sunulmaya başlandı.

Düzensiz göç hareketine katılan kişilerin şehirlerine geri gönderilmesini koordine etmek ve Akdeniz'i yüzerek geçme girişimlerini önlemek için kentte güvenlik önlemleri yoğun olarak devam ediyor.

Kentte birçok ailenin düzensiz göç hareketine kapılarak kaybolançocuklarını bulmak için arayışları devam ediyor.

Öte yandan İspanya medyasında yer alan videolarda, çok sayıda reşit olmayan çocuğun Sebte'deki (Ceuta) bir sığınma merkezinde tutulduğu görüntüler yer aldı.

Söz konusu reşit olmayan çocukların Fas'a iade edilme ihtimali ise İspanya iç hukukunda tartışmalara yol açıyor. İspanya Yüksek Mahkemesi, Ocak 2024'te aldığı kararda, Ağustos 2021'de Sebte'den Fas'a yapılan çocuk iadelerinin hukuka aykırı olduğuna hükmetmişti. Mahkeme gerekçe olarak; her bir çocuğun durumuna ilişkin bilgi toplanması, ifadelerinin alınması ve savcılığın sürece dahil edilmesi zorunluluğuna uyulmamasını göstermişti.

Ne olmuştu?

Fas'taki Fenidek kenti kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine yüzmeye çalışan 800'ü aşkın düzensiz göçmene 30 Temmuz'da müdahalede bulunulmuştu.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı son olarak 88 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fenidek'te Göç Krizi ve Kayıp Çocuklar - Son Dakika

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