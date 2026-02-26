Fentanil Kimyasalları Engellendi

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu Kontrol Kurulu (INCB), uluslararası erken uyarı sistemi sayesinde 1,6 milyar ölümcül doz üretilebilecek fentanil yapımında kullanılan kimyasalların sevkiyatının engellendiğini bildirdi.

INCB'nin "2025 Yılı Raporu" kamuoyuyla paylaşıldı.

Raporda, uluslararası erken uyarı sistemi sayesinde 1,6 milyar ölümcül doz üretilebilecek fentanil yapımında kullanılan kimyasalların sevkiyatının engellendiği belirtildi.

Bu adımın, yasa dışı uyuşturucu ticaretiyle mücadelede gösterilen işbirliğinin hayati rol oynadığı vurgulanan raporda, "Sevkiyat ele geçirilmemiş olsaydı, tahmini 1,4 ila 3,3 ton fentanil, yani 700 milyon ila 1,6 milyar doz ölümcül uyuşturucu üretmek için kullanılabilirdi." ifadelerine yer verildi.

Raporda, Mart 2025'te yaşanan bu olayın, INCB'nin işbirliği açısından "uluslararası başarı öyküsü" olarak nitelendirildi.

Kaçakçılık ağlarının hızla yeni koşullara uyum sağladığı konusunda uyarı yapılan raporda, Batı ve Orta Avrupa'ya kokain kaçakçılığının önemli ölçüde arttığına dikkati çekildi.

"INCB'nin rolü, ülkeler ve bölgelerin işbirliği çabalarını güçlendirmek"

INCB Başkanı Prof. Dr. Sevil Atasoy, BM Viyana Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Uyuşturucu kaçakçılığı ve kötüye kullanımıyla mücadele ederken, temel ilaçların bulunabilirliğini sağlamak son 60 yıldır neredeyse evrensel olarak destek gören sağlam işbirliği çerçevesi olan uyuşturucu kontrolü sözleşmeleri aracılığıyla etkili bir şekilde yapıldı." dedi.

Atasoy, INCB'nin rolünün, ülkeler ve bölgelerin işbirliği çabalarını güçlendirmek olduğunun altını çizdi.

İnsan sağlığını yasa dışı uyuşturucuların tehlikelerinden korumanın, ortak sorumluluk olduğuna işaret eden Atasoy, uluslararası uyuşturucu kontrol sisteminin, ülkelerin birlikte çalışma istekliliği ve kapasitesine bağlı olduğunu kaydetti.