FenTECH 2026 Festivali İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika
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FenTECH 2026 Festivali İstanbul'da Başlıyor

22.06.2026 16:12
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FenTECH 2026, yarın İstanbul'da 5 kategoride yarışmalar, teknoloji stantları ve ilham verici konuşmalarla başlıyor. Festival, imam hatipli öğrencilere erdemli teknoloji vizyonu kazandırmayı hedefliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği, İlim Yayma Cemiyeti ve Ziraat Katılım işbirliğiyle hayata geçirilen "FenTECH 2026 Bilim, Teknoloji ve İnovasyon Festivali", yarın İstanbul'da başlayacak.

ÖNDER İmam Hatipliler Derneğinden yapılan açıklamaya göre, 23-24 Haziran tarihlerinde "Gelenekten Geleceğe: Erdemli Teknoloji, İnsan Odaklı İnovasyon" temasıyla Bahçelievler 15 Temmuz Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenecek festival, Türkiye genelindeki teknoloji programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinden öğrencileri bir araya getirecek.

İki günlük program kapsamında gençler hem yarışacak hem ilham verici konuşmalar dinleyecek hem de fuaye alanında açılacak stantlarda teknoloji şirketleri ile iç içe olacak.

Festivalin açılış programında, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Abdullah Ceylan, Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir ve Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Dr. Ahmet İşleyen'in yanı sıra Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Genel Müdürü Bilal Topçu, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdür Yardımcısı Yakup Arslan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Muhammet Saymaz ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Dr. Erkam Tüzgen'in de gençlerle buluşması bekleniyor.

Yapay zeka, robotik, yazılım, tasarım ve inovasyon alanlarında geliştirilen projelerin sergileneceği festival kapsamında, "Sorun Çözen Nesiller", "RoboFutbol", "Hackathon", "Er Meydanı" ve "Çizgi İzleyen Robot" olmak üzere 5 farklı kategoride yarışacak öğrenciler ödüllendirilecek.

Festival, imam hatipli öğrencilerin yalnızca teknolojiyi tüketen değil, düşünen, tasarlayan, geliştiren ve insanlığın yararına çözümler üreten bireyler olarak yetişmelerini hedefliyor.

Bilimsel üretimi değer odaklı bir yaklaşımla buluşturan, gençlerin teknolojik yetkinliklerini geliştirmeyi ve geleceğin dünyasına hazırlanmalarını amaçlayan festivalin geleneksel hale getirilerek gelecek yıllarda da devam ettirilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA

Yapay Zeka, Teknoloji, İstanbul, Etkinlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FenTECH 2026 Festivali İstanbul'da Başlıyor - Son Dakika

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