Ferdi Özbeğen 12. Yıl Anmasında

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Piyanist ve ses sanatçısı Ferdi Özbeğen, vefatının 12. yılında, bağışçısı olduğu Türk Eğitim Vakfı (TEV) tarafından Ulus Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, programa TEV Genel Müdürü Banu Taşkın, TEV yetkilileri ve bursiyerlerin yanı sıra sanatçının dostları ve sevenleri katıldı.

Törende, Özbeğen'in Türk müziğine kattığı derinlik ve eğitime verdiği destek bir kez daha vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Banu Taşkın, sanatçının vakfa ve gençlere sağladığı katkının yıllar boyunca etkisini sürdürdüğünü belirterek, "Usta piyanist ve değerli bağışçımız Ferdi Özbeğen, vakfımıza bağışladığı beyaz piyanosu ve tüm varlığıyla eğitim yolculuğunda derin bir iz bırakmış eşsiz bir isimdi. Bu ikonik piyanodan çıkan notalar, bugün hala Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) öğrencilerimizin ellerinde hayat buluyor. Onun hatırası hem bize bıraktığı ezgilerde hem de gençlerin eğitimine sunduğu desteğin her adımında bizimle. Kendisini bir kez daha rahmetle anıyor, gençlerimize sağladığı destek ile hayal kurabilen öğrencilerin başarılarına tanıklık etmekten gurur duyuyoruz." dedi.

Ferdi Özbeğen'in ikonik beyaz piyanosu, bugün Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi (TEVİTÖL) tarafından kullanılan Türk Eğitim Vakfı Nevin-Mehmet Bilginer Kültür ve Sanat Merkezi'nde yer alıyor.