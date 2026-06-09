Ferdi Zeyrek, Anma Töreniyle Hatırlandı - Son Dakika
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Ferdi Zeyrek, Anma Töreniyle Hatırlandı

09.06.2026 17:38
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Manisa'da elektrik akımına kapılarak vefat eden Ferdi Zeyrek, birinci yılında anıldı.

Manisa'da elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren eski Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, vefatının birinci yılında düzenlenen törenle anıldı.

Ferdi Zeyrek için Manisa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası önünde anma programı gerçekleştirildi.

Zeyrek'in eşi Nurcan Zeyrek, eşinin vefatının ardından geçen sürecin aileleri için zor olduğunu belirtti.

Dik durmak için çok çabaladığını ifade eden Zeyrek, "Ferdi'nin istediği gibi, başımı asla indirmedim, hayatta olduğum sürece de bu başımı indirmeyeceğim." dedi.

Ferdi'nin adını ve değerlerini yaşatmak amacıyla vakıf kurduklarını belirten Zeyrek, bu süreçte Manisalılardan gördüğü destek için herkese teşekkür etti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ise Zeyrek'in, sosyal belediyecilik anlayışıyla vatandaşların gönlünde yer edindiğini ifade etti.

Zeyrek'in, ihtiyacı olan herkesin yanında yer almaya çalıştığını belirten Dutlulu, "Bu şehirde kimsenin kalbini kırmamak için uğraşan, herkese el uzatan bir belediye başkanı örneğiydi. Şimdi bir şehir öksüz kaldı, hepimiz onu çok arıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Zeyrek'in bina girişindeki fotoğrafının önüne karanfiller bırakıldı.

Olay

Yunusemre ilçesindeki evinde 6 Haziran 2025'te havuzun makine odasındaki arızayı kontrol etmek isterken elektrik akımına kapılan dönemin Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde 9 Haziran'da yaşamını yitirmişti. Eşi Nurcan Zeyrek de eşini kurtarmaya çalışırken elektrik akımına maruz kalarak yaralanmıştı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ferdi Zeyrek, 3. Sayfa, Politika, Manisa, Güncel, Son Dakika

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