Ferdi Zeyrek için mevlit düzenlendi

Malatya CHP İl Başkanlığı, Manisa'da evinde elektrik akımına kapılarak ağır yaralı halde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için mevlit programı düzenledi.
Parti binasında gerçekleştirilen mevlit programı öncesinde konuşan CHP İl Başkan Yardımcısı Cengiz Özdemir, merhum Ferdi Zeyrek'e dualar göndereceklerini belirtti.
Özdemir'in konuşmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu ve dua edildi.
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