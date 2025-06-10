Ferdi Zeyrek'in Cenaze Töreni: CHP'den Başsağlığı Mesajları

Haber: Fatih Özkılınç/ Kamera: Kerim Uğur

(MANİSA) – CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde yaptığı açıklamada, "Bir buçuk yıl Manisa'ya hizmet etmiş ama bu zaman dilimi içerisinde Manisa'nın dışında Türkiye'nin her yerinde kendisini sevdirmeyi başarabilmiş kıymetli bir yol arkadaşımız, elim bir kazada kendisini kaybettik ve insanları bir bayram gününde çok büyük bir üzüntü yaşadılar. Ülkemizin milletimizin başı sağ olsun" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ferdi Zeyrek'in cenaze töreninde şunları söyledi:

"Acımız çok büyük, çok kıymetli bir yol arkadaşımızı, Türkiye'mizin çok kıymetli bir değerini kaybettik. Ferdi Zeyrek Başkan, kısa dönem de olsa beraber il başkanlığı yaptığım çok kıymetli yol arkadaşım, çok değerli bir ağabeyimdi. Güler yüzlü, sevecen, ülkesine sevdalı, insanına hizmet etmeyi kendisine şiar edinmiş çok kıymetli bir başkanımızdı. Buraya da ne kadar güzel hizmetler ettiğini, Manisa halkının gönlünde nasıl bir taht kurduğunu bugün burada görmüş olduk. İstanbul'dan bütün yol arkadaşlarımızın Manisa'ya başsağlığı dileklerini getirdik. Ülkemizin ve milletimizin başı sağ olsun. Çok üzüntülüyüz.

Türkiye'nin 81 ilinde insanlar büyük bir üzüntü ve acı içerisinde. Çünkü bir buçuk yıl Manisa'ya hizmet etmiş ama bu zaman dilimi içerisinde Manisa'nın dışında Türkiye'nin her yerinde kendisini sevdirmeyi başarabilmiş kıymetli bir yol arkadaşımız, elim bir kazada kendisini kaybettik ve insanları bir bayram gününde çok büyük bir üzüntü yaşadılar. Ülkemizin milletimizin başı sağ olsun. Manisa'ya, ailesine, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Genel Başkanımız Özgür Özel'in yakın bir çalışma arkadaşıydı, Genel Başkanımıza da başsağlığı diliyorum."

"Bugün gençler abisini uğurluyor, anneler babalar Manisa'nın evladını uğurluyor"

Cenaze törenine katılan CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın da şunları kaydetti:

"Ne yazık ki içimiz yanıyor, içimiz acıyor. Çok üzgünüz, genç bir belediye başkanımızı kaybettik. Alınamaz denilen Manisa'yı, milletin kalesi haline getirdi. Her görüşten insanın kalbine, gönlüne girdi, taht kurdu ama ne yazık ki bugün başkanımızı tüm sevenleriyle birlikte uğurluyoruz. Yapacak çok işimiz vardı beraber, gençlerin başkanıydı, kadınların başkanıydı, tüm Manisalıların başkanıydı ama ne yazık ki elim bir kaza sonucu aramızdan ayrıldı. Mirasını yaşatacağız, mirası bizlerle yaşayacak. Başkanımız bizlerle birlikte olmaya devam edecek.

Ferdi Başkan, genel başkanımız da anlattı, yüzde 6'lık yeri, yüzde 60'lık gibi bir oyla aldı. Nasıl anlattı başkanımız, elini sıktığı herkesin gönlünü kazanabileceği bir insan olarak anlattı, Ferdi başkan bizler için de öyleydi. Gençler arasında sevilen, gençlerle güçlü bağ kuran, gençlerle gerçekten güzel vakit geçiren bir başkanımızdı, Manisalı gençlerle de yaptığı programlarda, etkinliklerde görüyorduk. Bugün gençler abisini uğurluyor, anneler babalar Manisa'nın evladını uğurluyor. Tüm Manisalılar üzgün, bizler üzgünüz, tüm Türkiye üzgün, gerçekten çok değerli genç yaşta büyük başarılara imza atmış ve gelecek Türkiye'de birçok imzayı atacak bir başkanımızdı ama ne yazık ki genç yaşta elim bir kaza sonucu kaybettik."