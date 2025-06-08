Ferdi Zeyrek'in Elektrik Çarpması Olayında Soruşturma Başlatıldı

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ferdi Zeyrek'in evinde elektrik çarpması sonucu yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirildiğini açıkladı. Bakan Tunç, "Yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in önceki gün evinde elektrik çarpması sonucu ağır yaralanması olayıyla ilgili başlatılan soruşturma hakkında, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Bakan Tunç'un paylaşımı şöyle:

"Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in evinin havuzunda meydana gelen elektrik arızasına müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapılarak yaralanması olayıyla ilgili, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bir Cumhuriyet Başsavcıvekili ile iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirilmiştir. Olayın ardından aralarında elektrik ve makine mühendisleriyle itfaiye görevlisi ve elektrik teknisyenlerinin de bulunduğu uzman bilirkişi heyetince yapılan ilk incelemelerde, havuzun elektrik tesisatında ve koruma sistemlerinde elektrik kaçağına yol açan teknik arızaların bulunduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teknik incelemelere ilişkin ayrıntılı bilirkişi raporu hazırlık çalışmaları titizlikle sürdürülmektedir.

"12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır"

Soruşturma kapsamında, ilk etapta havuzun bakım ve onarımından sorumlu kişilerle olay yerine ilk müdahaleyi gerçekleştiren itfaiye personelinin de aralarında bulunduğu toplam 12 kişinin bilgi amaçlı ifadelerine başvurulmuş ayrıca 2 kişinin de şüpheli sıfatıyla ifadeleri alınmıştır. Soruşturma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve varsa ihmal ya da kusuru bulunanların tespiti amacıyla kapsamlı bir şekilde yürütülmekte, tüm deliller dikkatle değerlendirilmektedir. Hastanede tedavisi devam eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, en kısa sürede sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum."