Ferdi Zeyrek\'in Vefatı Sonrası Kızı Nehir Zeyrek\'e Hakaret Davası Açıldı

(MANİSA) – Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından kızı Nehir Zeyrek hakkında sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlar için harekete geçildi. Ailenin avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, sorumlular hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Zeyrek Ailesi'nin avukatı Necibe Karaoğlanlar Hasgör, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından kızı Nehir Zeyrek'e yönelik sosyal medyada yapılan hakaret içerikli paylaşımlar hakkında yazılı açıklama yaptı. Hasgör, bu tür paylaşımlara karşı gerekli hukuki sürecin başlatıldığını duyurdu.

Avukat Hasgör tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kamuoyuna; Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in kızı Sayın Nehir Zeyrek hakkında sosyal medya platformları üzerinden hakaret içerikli uygunsuz paylaşımlar yapan ve sahte hesaplar açan şahıslar hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı 2025/12913 soruşturma numaralı dosyası ile suç duyurusunda bulunulduğunu, merhum Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ferdi Zeyrek'in bize emanetleri olan evlatlarını korumak için bu tür davranışlara asla müsaade etmeyeceğimizi saygılarımızla kamuoyunun bilgisine sunarız."