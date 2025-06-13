Ferdi Zeyrek, Urla'da Lokma Hayrı ile Anıldı

(İZMİR) – 6 Haziran'da elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'nde hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, İzmir'in Urla ilçesinde lokma hayrıyla anıldı.

Urla Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, vatandaşlara lokma dağıtıldı. Hayra katılanlar, Ferdi Zeyrek için dualar etti.

Etkinlik kapsamında Urla Belediyesi hizmet binasına, Zeyrek'in fotoğrafının yer aldığı ve "Seni Unutmayacağız" yazılı pankart asıldı.