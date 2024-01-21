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Feribot Seferlerine Fırtına Engeli - Son Dakika
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Feribot Seferlerine Fırtına Engeli

Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle GESTAŞ firması, bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerini iptal etti. Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri ile Eceabat'tan saat 04.00 seferi iptal edildi.

Feribot Seferlerine Fırtına Engeli
21.01.2024 - 00:21,
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FERİBOT SEFERLERİNE FIRTINA ENGELİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Çanakkale Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle bugün yapılması planlanan bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre; Çanakkale'den saat 01.00 ve 05.00 seferleri, Eceabat'tan ise saat 04.00 seferi iptal edildi.

Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Feribot Seferlerine Fırtına Engeli - Son Dakika
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