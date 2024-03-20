Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu, Bakırlı Mahallesi\'nde vatandaşlarla buluştu

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Ferizli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan adayı İsmail Gündoğdu, Bakırlı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bakırlı Mahallesi'nde düzenlenen halk buluşmasında konuşan Gündoğdu, Ferizli için var güçleriyle çalışacaklarını belirterek, "Hamdolsun, sizlerden gördüğümüz büyük destekle 31 Mart'ta eser ve hizmet siyasetinde yolumuza daha güçlü devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Mahallelerde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Gündoğdu, şu bilgileri paylaştı:

"Ceylandere-Bakırlı yolunun asfaltlanması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Yusuf Alemdar başkanımızla görüştük. Bu yolun tamamlanmasıyla mahallemizin ulaşım ağını güçlendirmiş olacağız. Bakırlı Mahallemiz için doğal gaz müjdesini de veriyorum. İl Başkanımızla AGDAŞ ziyaretimizde, 'Bakırlı, Kusca, Ceylandere ve Nalköy mahallelerimize yaklaşık 10 milyonluk yatırımı belediye olarak biz karşılayacağız.' dedik ve bir an önce ulaştırılması için talepte bulunduk. İnşallah bu sene Bakırlı'da doğal gazı yakacağız. Ağacık Mahallemizde çalışma devam edecek. Hendek bölgesinde bir ekip çalışma sürdürüyor. Önümüzdeki hafta ekip inşallah buraya gelecek ve doğal gazla ilgili çalışma başlayacak."

"Bu ülkeyi güçsüzleştirmek adına Millet İttifakı kurdular"

Programa katılan AK Parti İl Başkanı Yunus Tever de tevazu, samimiyet ve gayretle 16 ilçede zafere koştuklarını belirterek, "Geçen seçimde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Cumhur İttifakı'nı, dış güçlere karşı boyun eğdirmediniz. Cumhurbaşkanımızı zayıflatmak, bu ülkenin başından göndermek, bu ülkeyi güçsüzleştirmek adına Millet İttifakı kurdular. Onların hizmet diye bir dertleri yok. Amaçları güçlü Türkiye'yi yıkmak adına bir şeyler ortaya koymak. İnşallah 31 Mart akşamı milletimiz Cumhur İttifakı'na sıkı sıkıya sarılacak, en büyük desteği verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Tever, Cumhur İttifakı'na Sakarya'dan en büyük desteği vereceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bu iddiamıza inşallah ulaşacağız. İsmail Başkanımız ilk dönemini bitirdi. Şimdi sıra kalfalık döneminde ve daha güçlü sizlerle devam edecek. Milletvekillerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, AK Parti İl Başkanlığımız, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, hep birlikte İsmail Başkanımızın yanındayız. İsmail Başkanın verdiği söz, Yunus Tever'in, 6 milletvekilinin sözüdür. O sözleri bir bir takip edeceğiz ve yerine getirmek için de takipçisi olacağız. Rabb'im, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin."

Programa, AK Parti Ferizli İlçe Başkanı Ramazan Serhoş, MHP Ferizli İlçe Başkanı Veysel Dikbaş, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri de katıldı.