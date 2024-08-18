Ferizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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Ferizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Ferizli\'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Futbol Turnuvası'nda Devlet Mahallesi FK, finalde Soso Değirmencik'i 3-0 yenerek şampiyon oldu. Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Ferizli Belediye Başkanı Mehmet Ata tarafından verildi.

18.08.2024 11:16
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Sakarya'nın Ferizli ilçesinde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Futbol Turnuvası, final müsabakasıyla tamamlandı.

Ferizli Belediyesince Botanik Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen turnuvada, rakibi Soso Değirmencik'i 3-0 yenen Devlet Mahallesi FK şampiyon oldu.

Dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları, Belediye Başkanı Mehmet Ata, Belediye Başkan Yardımcısı Naci Kıral ve İlçe Emniyet Amiri Yusuf Kabay tarafından verildi.

Başkan Ata, turnuvada emeği geçenlere ve kulüplere teşekkür ederek, "İnşallah gelecek yıl daha güzel yerlerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

Karşılaşmayı, Sakarya Kuzey Bölge Balkan Rumeli Göçmenleri Dayanışma Derneği Başkanı Erol Ulu ve sporcuların aileleri de izledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Ferizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ferizli'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Futbol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
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