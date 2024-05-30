Ferizli\'de Kavşak Kazasında 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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SAKARYA'nın Ferizli ilçesinde, hafriyat kamyonu ile kavşakta çarpışan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında D-650 karayolunun Ferizli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında meydana geldi. Yahya K. (52) yönetimindeki 54 D 8763 plakalı hafriyat kamyonu, Canan Emilikli (26) yönetimindeki 54 ADY 784 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle sürücü ile otomobildeki Mükerrem Derinlik (35) araçta sıkışırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde otomobilde sıkışan 2 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Canan Emilikli ile Mükerrem Derinlik'in cansız bedeni, kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi.

Kamyon şoförü Yahya K. polis tarafından gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.