Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu

Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı Türk Kızılay\'a Kan Bağışında Bulundu

Türk Kızılay Ferizli Şubesi tarafından düzenlenen kan bağışı kampanyasına Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı da destek verdi. Kampanyaya katılanlar, kan bağışının önemine dikkat çekerek bir hayat kurtarmanın mutluluğunu yaşadılar. Türk Kızılay Ferizli Şube Başkanı Şeref Boztaş da kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

29.02.2024 09:58  Güncelleme: 10:00
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Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

Türk Kızılay Ferizli Şubesi tarafından Halk Eğitim Merkezi bahçesinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Kampanyaya Kaymakam Balcı'nın yanı sıra kurum müdürleri, personeller ve vatandaşlar da destek verdi.

Kan bağışı yapmanın önemine işaret eden Balcı, "Kan veren kişinin hem kendi sağlığına hem de hastanelerde kan bekleyen hastalara faydası olacak. Bir hayat kurtarılmasına sebep olacaktır. Kampanyaya katılan arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Türk Kızılay Ferizli Şube Başkanı Şeref Boztaş da kampanyaya destek verenlere teşekkür etti.

Öte yandan Türk Kızılay gönüllüleri, kan bağışına dikkati çekmek için öğrencilerle birlikte vatandaşlara broşür dağıttı.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Ferizli Kaymakamı Hasan Balcı Türk Kızılay'a Kan Bağışında Bulundu - Son Dakika
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