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Fernando Muslera: Bir kupa daha kazanmak bizim için gurur olacak - Son Dakika
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Fernando Muslera: Bir kupa daha kazanmak bizim için gurur olacak

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Turkcell Süper Kupa maçı öncesi yaptığı açıklamada, 'Bu yılın sonunda bir kupa daha kazanmak bizim için gurur olacak. Çok büyük bir maç olacak. Başarılı olmak istiyoruz' dedi. Muslera ayrıca, Galatasaray ile 15 değil 16 kupa kazandığını belirtti ve İstanbul'da büyük bir beklenti olduğunu söyledi. Oyun kurulumuna daha fazla katkı sağladığını ifade eden Muslera, kaleci olarak aynı zamanda stoper de olması gerektiğini söyledi.

Fernando Muslera: Bir kupa daha kazanmak bizim için gurur olacak
28.12.2023 - 21:49,
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Fernando Muslera: Bir kupa daha kazanmak bizim için gurur olacak

Sezer AFŞAR - Mustafa AKIN/ RİYAD(Suudi Arabistan), (DHA) - Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, 'Bu yılın sonunda bir kupa daha kazanmak bizim için gurur olacak. Çok büyük bir maç olacak. Başarılı olmak istiyoruz' dedi.

Süper Lig 2022-2023 Sezonu şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe, Turkcell Süper Kupa maçında karşılaşacak. Yarın saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacak müsabakada hakem Abdulkadir Bitigen düdük çalacak. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Galatasaray'ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, açıklamalarda bulundu. Seneyi kupa kazanarak kapatmak istediklerini belirten tecrübeli oyuncu, 'Bizim için şüphesiz ki en önemlisi en yukarıda olmak. Yarın da bir kere daha kupa içi mücadele edeceğiz. Bizim için uzun bir yıl oldu. Bu yılın sonunda bir kupa daha kazanmak bizim için gurur olacak. Çok büyük bir maç olacak. Başarılı olmak istiyoruz. Bunun için hazırlandık' diye konuştu.

'İSTANBUL'DA BÜYÜK BİR BEKLENTİ VAR'

Bir basın mensubunun 'Galatasaray ile 15 kupa kazandın, takım arkadaşlarını nasıl motive ediyorsun" şeklinde gelen bir soruya ise Uruguaylı kaleci, '16 tane diye saydım. Bir futbolcu için en büyük motivasyon kupa kazanmaktır. Başka bir motivasyon yok bence. Burada Türkiye'nin derbisinden bahsediyoruz. Daha fazla futbolcular olarak aranızda konuşmaya gerek yok. Herkes yüksek seviyede birçok şey kazandı. İstanbul'da büyük bir beklenti var. Bakalım yarın neler olacak' ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ile birlikte oyun kurulumuna daha fazla katkı sağladığının hatırlatılması üzerine tecrübeli eldiven, 'Futbol çok değişti. Kaleci aynı zamanda oyuna katılmalı. Bu yaşımda benim için çok keyifli. Okan Hoca'nın bunu yaptırıyor olması beni çok geliştirdi. Kaleci olarak aynı zamanda stoper de olmam gerekiyor' şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA
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