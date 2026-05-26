Ferrari\'nin Elektrikli Modeli Luce Tanıtıldı

Ferrari, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk tamamen elektrikli modeli Luce ile otomotiv dünyasında yeni bir dönemi başlattı. Tanıtım süreci 9 Ekim 2025'te Capital Markets Day etkinliğinde teknik altyapının duyurulmasıyla başladı. 9 Şubat 2026'da modelin adı Luce olarak açıklandı ve iç tasarım tanıtıldı. 25 Mayıs 2026'da Roma'da düzenlenen etkinlikle dış tasarım ve üretime hazır versiyon dünyaya tanıtıldı.

Ferrari, elektrifikasyonu içten yanmalı motorların yerini almak için değil, ürün gamını genişletmek için kullanıyor. Luce, dört bağımsız elektrik motoru, aktif süspansiyon, dört teker yönlendirme ve gelişmiş tork yönetimi ile donatılmış. Toplam güç 1000 beygirin üzerinde, 0-100 km/s hızlanma 2.5 saniye, maksimum hız 310 km/s. Batarya 122 kWh, menzil yaklaşık 530 km. Araç, dört kapılı dört koltuklu bir Grand Tourer olarak konumlandırılıyor. Jony Ive ve Marc Newson'ın LoveFrom ekibiyle iş birliği yapılan tasarımda, cam kabin yapısı ve aerodinamik kanatlar dikkat çekiyor. Üretim Maranello'daki yeni e-building tesisinde yapılacak, ilk teslimatlar 2026 son çeyreğinde planlanıyor.