Ferrari'nin Elektrikli Modeli Luce Tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Ferrari'nin Elektrikli Modeli Luce Tanıtıldı

Ferrari\'nin Elektrikli Modeli Luce Tanıtıldı
26.05.2026 01:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ferrari, ilk elektrikli modeli Luce'yi tanıttı; 1000 beygir güç, 530 km menzil sunuyor.

Ferrari, uzun süredir üzerinde çalıştığı ilk tamamen elektrikli modeli Luce ile otomotiv dünyasında yeni bir dönemi başlattı. Tanıtım süreci 9 Ekim 2025'te Capital Markets Day etkinliğinde teknik altyapının duyurulmasıyla başladı. 9 Şubat 2026'da modelin adı Luce olarak açıklandı ve iç tasarım tanıtıldı. 25 Mayıs 2026'da Roma'da düzenlenen etkinlikle dış tasarım ve üretime hazır versiyon dünyaya tanıtıldı.

Ferrari, elektrifikasyonu içten yanmalı motorların yerini almak için değil, ürün gamını genişletmek için kullanıyor. Luce, dört bağımsız elektrik motoru, aktif süspansiyon, dört teker yönlendirme ve gelişmiş tork yönetimi ile donatılmış. Toplam güç 1000 beygirin üzerinde, 0-100 km/s hızlanma 2.5 saniye, maksimum hız 310 km/s. Batarya 122 kWh, menzil yaklaşık 530 km. Araç, dört kapılı dört koltuklu bir Grand Tourer olarak konumlandırılıyor. Jony Ive ve Marc Newson'ın LoveFrom ekibiyle iş birliği yapılan tasarımda, cam kabin yapısı ve aerodinamik kanatlar dikkat çekiyor. Üretim Maranello'daki yeni e-building tesisinde yapılacak, ilk teslimatlar 2026 son çeyreğinde planlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Teknoloji, Otomobil, Ferrari, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ferrari'nin Elektrikli Modeli Luce Tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kastamonu’da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu Kastamonu'da işe gitmeyen infaz ve koruma memuru evinde ölü bulundu
Aksaray’da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı Aksaray'da süt sağarken elektrik akımına kapılan kadın ağır yaralandı
Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi Alacak kavgasında ağabey bıçaklandı, kardeşi darbedildi
Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti Bariyerlere saplanan lüks aracın sürücüsü hayatını kaybetti
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı Kritik kurumlarda yeni atamalar Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! Kritik kurumlarda yeni atamalar
Adana’da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Adana'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

00:31
Kılıçdaroğlu’nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
Kılıçdaroğlu'nun A takımı belli oluyor: Listedeki o isimler ilk kez paylaşıldı
23:56
Victor Osimhen’e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
Victor Osimhen'e olay yaratacak çağrı: Onu takımımda görmek isterim
23:49
İran’ın 3 kentinde patlama sesleri
İran'ın 3 kentinde patlama sesleri
23:21
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’i grup başkanlığından da alacak
İddia: Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i grup başkanlığından da alacak
22:14
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
Mahmut Tanal: Özgür Özel’in kuracağı varsayılan partinin oy oranı yüzde 29.4
21:24
Ajda Pekkan’ın tek bir öğünü 43 bin lira
Ajda Pekkan'ın tek bir öğünü 43 bin lira
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2026 01:53:56. #7.13#
SON DAKİKA: Ferrari'nin Elektrikli Modeli Luce Tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.