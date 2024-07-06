Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında görevli Sahil Güvenlik Gemisi tarafından tespit edilen fiber karinalı lastik bot durduruldu.
Ekipler botta, biri çocuk 25 düzensiz göçmen yakaladı.
Yabancı uyruklular, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye açıklarında 25 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?