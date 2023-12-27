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Fethiye açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı, 18 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Fethiye açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı, 18 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir yelkenli teknede 69 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, Fethiye açıklarında bir can salında bulunan 18 göçmen kurtarıldı. Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Fethiye açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı, 18 göçmen kurtarıldı
27.12.2023 - 21:25,
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı, 18 göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu görevlendirildi.

İtalya rotası üzerinde tespit edilen hareketli yelkenli teknede 69 düzensiz göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı.

Öte yandan, Fethiye açıklarında Sahil Güvenlik tarafından can salında bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen saldaki 18 göçmeni kurtardı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Fethiye açıklarında 69 düzensiz göçmen yakalandı, 18 göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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