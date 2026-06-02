Fethiye Açıklarında İspemeçet Balinası Gözlemlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fethiye Açıklarında İspemeçet Balinası Gözlemlendi

Fethiye Açıklarında İspemeçet Balinası Gözlemlendi
02.06.2026 17:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Göcek açıklarında ispermeçet balinası görüntülendi, nadir bir Akdeniz gözlemi kaydedildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek açıklarında ispermeçet balinası görüldü.

Yat kaptanı Oğuzhan Çoban, Fethiye'nin Göcek açıklarında 'Kaşalot' olarak bilinen 'İspermeçet' cinsi balina görüntüledi. İspermeçet balinasının (Physeter macrocephalus), Akdeniz'in biyolojik çeşitliliği açısından önemli bir kayıt olduğu belirtildi. Uzmanlar, dünyanın en büyük dişli balina türü olarak bilinen ispermeçet balinalarının zaman zaman Akdeniz'de görülebildiğini, ancak bu tür gözlemlerin nadir gerçekleştiğini kaydetti. Göcek açıklarında kaydedilen görüntülerin Akdeniz'deki deniz yaşamının hareketliliğini ve değişen göç rotalarını ortaya koyduğu vurgulandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yasin İlemin, iklim değişikliği, deniz suyu sıcaklıklarındaki değişimler ve besin kaynaklarının dağılımındaki farklılıkların deniz canlılarının hareketlerini etkileyebildiğine dikkat çekip, bölgede yapılan gözlemlerin bilimsel çalışmalar açısından da önem taşıdığını kaydetti.

Dr. Öğr. Üyesi İlemin, "Fethiye ve Rodos arasındaki deniz bölgesi doğu Akdeniz'in en derin sularından biridir. Bu bölgede besin çeşitliliği yüksektir ve buna bağlı olarak her yıl bu dönemde bölgede balinaları görebiliyoruz beslenmeye, çiftleşme ve yavru bakımı için bölgeye geliyorlar. İspermeçet balinası, dünyadaki en büyük dişli memelisidir ve okyanusların en etkileyici avcılarından biri ve Doğu Akdeniz ülkemiz sularında yaşıyorlar. Yoğun gemi trafiği onların akustik haberleşmelerine engel olabiliyor ve en az 14 ay süren anne ve yavrunun birlikteliği, yavrunun sütle beslenmesi zorlaşabiliyor" dedi.

Yetkililer, denizde balina ve yunus gibi koruma altındaki türlerle karşılaşılması halinde canlılara yaklaşılmaması, rahatsız edilmemesi ve gözlemlerin ilgili kurumlarla paylaşılmasının önem taşıdığını belirtti.

Kaynak: DHA

Denizcilik, Akdeniz, Fethiye, Güncel, Çevre, Dünya, Yaşam, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fethiye Açıklarında İspemeçet Balinası Gözlemlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor Tarihi kalıntıların da bulunduğu iki köy arasında kalan kanyon, keşfedilmeyi bekliyor
Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında Önünü kestikleri yolcu otobüsüne zarar veren 3 kişi gözaltında
“12’den sonra devlet biziz“ paylaşımı yaptı, gözaltına alındı "12'den sonra devlet biziz" paylaşımı yaptı, gözaltına alındı
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti 24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti
Oğuz Murat Aci’nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur’un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur'un hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu
CHP’de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın CHP'de 111 milletvekilinden ortak bildiri: 12 Temmuz’da olağanüstü kurultay yapılsın

18:08
Hakan Safi resmen çıldırdı Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam
17:41
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi
17:28
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
Taklit ve tağşiş listesi güncellendi! Et, süt, lahmacun, pide ürünlerinde uygunsuzluk
16:12
Böyle vahşet görülmedi Odunlukta eşini katletti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti
16:04
Kılıçdaroğlu’nun A Takımı belli oldu İşte 19 kişilik MYK listesi
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
15:39
Kılıçdaroğlu’na başdanışman mı oluyor Ayhan Bilgen’den Haberler.com’a özel açıklama
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2026 18:31:06. #7.13#
SON DAKİKA: Fethiye Açıklarında İspemeçet Balinası Gözlemlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.