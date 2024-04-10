Fethiye\'de lastik botta 21 düzensiz göçmen yakalandı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında lastik botta 21 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekipler yönlendirildi.
Hareket halindeki lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 21 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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