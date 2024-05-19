Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.
Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Son Dakika › Güncel › Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?