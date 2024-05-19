Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Aralarında çocukların da bulunduğu göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

19.05.2024 23:07
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Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında lastik botta göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye ekip sevk edildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen lastik bottaki aralarında çocukların da bulunduğu 38 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fethiye açıklarında Yunanistan unsurlarınca itilen lastik bottaki 38 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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