Fethiye Belediye Başkanı'na Saldırı: 3 Şüpheli Yakalandı

24.05.2026 11:47
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı düzenleyen 3 şüpheli yakalandı, 700 gram skunk ele geçirildi.

MUĞLA'nın Fethiye ilçesi Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada kapsamında 2 şüpheli, Bodrum, 1 şüpheli de Milas ilçesinde yakalandı. Şüphelilerin saklandığı Bodrum'daki evde yapılan aramada 700 gram skunk ele geçirildi.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, dün saat 16.00 sıralarında, Akarca Mahallesi 784 Sokak'ta silahlı saldırıya uğradı. Başkan Karaca, sol bacağının diz kapağı üzerinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karaca, ambulansla özel bir hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Başkan Karaca'nın hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olayın ardından soruşturma başlatan polis, Başkan Karaca'nın eşi Çiğdem Karaca'nın ifadesine başvurdu. Çiğdem Karaca, ifadesinde 22 Mayıs'ta evlerinin bulunduğu sokakta kapüşonlu bir şüpheli erkeğin dolaştığını ve bir süre evlerinin yakınında bekledikten sonra ayrıldığı belirtip, "Aynı kişiyi 23 Mayıs'ta tekrar gördük. Bu defa maskeliydi. Durdurup neden maske taktığını sorduk. Aramızda tartışma çıktı. 'Sizi polise vereceğiz' deyince, silah çekip, eşimi bacağından vurdu" dedi.

SAKLANDIKLARI EVDE YAKALANDILAR

Çiğdem Karaca'nın ifadesinden yola çıkan polis, şüphelinin suça sürüklenen çocuk E.T.Ç. olduğunu belirledi. Soruşturmayı derinleştiren polis, E.T.Ç.'nin otobüsle 20 Mayıs'ta Fethiye'ye geldiği, günlerce olay yerinde keşif yaptığı ve 23 Mayıs'ta da Alim Karaca ile karşılaşmasının ardından olayı gerçekleştirdiği tespit edildi. Polis, çevredeki kamera kayıtlarının incelemesi sonucunda E.T.Ç.'nin taksiye binerek Bodrum'a geçtiğini belirledi. E.T.Ç.'nin T.D. ile birlikte Bodrum ilçesi Koyunbaba Mahallesi'ndeki bir adreste saklandığı saptandı. İki şüpheli, bugün saat 03.00 sıralarında düzenlenen operasyonla yakalandı.

TAKSİ PARASINI ÖDEMİŞ

Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şüphelilerin Bodrum'a kaçışında kullanılan taksinin ücretini ödediği belirlenen H.N.'yi de Milas ilçesinde aynı gün saat 04.45 sıralarında gözaltına aldı. Şüphelilerin saklandığı Bodrum'daki evde yapılan aramada 700 gram skunk ve hassas terazi ele geçirildi. Olayda kullanıldığı değerlendirilen silahın bulunması için ise çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Gözaltına alınan 3 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2026 11:48:44.
