Fethiye Belediye Başkanı Karaca'ya Silahlı Saldırı Soruşturmasında Gözaltı Sayısı 4 Oldu

Haber: Esma TURAN
(MUĞLA) - Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın silahlı saldırıda yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 4'e yükseldi.
Karaca'nın 23 Mayıs Cumartesi evinin bulunduğu sokakta silahlı saldırıya uğramasının ardından 3 kişi gözaltına alınmıştı.
Muğla Valiliği'nden yapılan açıklamada gözaltı sayısının 4'e yükseldiği belirtildi.
Şüphelilerin yarın sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Fethiye Adliyesi'ne sevk edileceği öğrenildi.
