Fethiye Belediyesi'nden İhtiyaç Sahibi Ailelere Mutfak Tüpü Desteği

(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Anneler Günü dolayısıyla başlatılacak program ile ihtiyaç sahibi ailelere mutfak tüpü desteği sağlayacak.

Fethiye Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik yeni bir sosyal destek uygulamasını hayata geçiriyor. Anneler Günü dolayısıyla başlatılacak program ile başvuruda bulunan ve ihtiyaç sahibi olduğu belirlenen ailelere mutfak tüpü desteği sağlanacak.

"Hanelerimizin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyoruz"

Her zaman vatandaşların yanında olduklarını belirten Sosyal Hizmetler Müdürü Ali Rıza Kıroğlu, "Annelerimiz, aile yaşamının en büyük emekçileridir. Evlerinin düzenini sağlayan, çocuklarının bakımından günlük yaşamın devamına kadar ne yazık ki birçok sorumluluğu tek başına üstlenen annelerimizin yükünü bir nebze olsun hafifletmek bizim için önceliktir. Bu anlayışla, Anneler Günü vesilesiyle ihtiyaç sahibi hanelerimize yönelik mutfak tüpü desteği uygulamamızı başlatıyoruz" diye konuştu.

Kıroğlu, bu desteğin haneler için kritik bir ihtiyaç olduğuna dikkati çekerek, "Mutfak tüpü, bir evde yalnızca bir araç değil, günlük yaşamın en temel ihtiyaçlarından biridir. Bu destekle zorlu ekonomik koşullarda hanelerimizin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Desteğe başvurular, Fethiye Belediyesi ana hizmet binasındaki Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nden yapılacak.