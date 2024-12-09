Fethiye Belediyesi Haciz İşlemlerine Başladı

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(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi, Sayıştay raporu gereği vergi ve ceza borcu bulunan vatandaşlara haciz işlemi başlatıldığını duyurarak "Ödeme emri gelen vatandaşlarımızın, ivedilikle Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gelmelerini rica ederiz. Belediyemiz, her koşulda yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir" açıklamasını yaptı.

Fethiye Belediyesi, Sayıştay Raporu kapsamında gönderilen cezai işlemlere ilişkin Belediye'ye borcu olan vatandaşlara haciz işlemi başlattığını duyurdu. Belediye'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 Temmuz ayında belediyemizde yapılan müfettiş denetimleri sonucunda hazırlanan Sayıştay raporunda, vergiler, kaçak yapılar ve diğer cezai işlemler ile ilgili ödeme emirlerinin gönderildiği ancak ödemelerin gerçekleşmediği tespit edilmiştir. Bu durum nedeniyle ödenmeyen tutarlarla ilgili haciz işlemlerinin başlatılması zorunluluğu doğmuştur.

Belediyemize borcu bulunan ve haciz işlemi başlatılmayan vatandaşlarımız için ilgili mevzuat çerçevesinde çeşitli ödeme kolaylıkları sunulmuştur. Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından peşin ödemede indirimler veya borç taksitlendirme imkanları sağlanmıştır. Ancak, haciz işlemi başlatılmak zorunda kalınan vatandaşlarımız, belirtilen ödeme yöntemlerinden faydalanamamaktadır. Bu yüzden ödeme emri gelen vatandaşlarımızın, ivedilikle Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü'ne gelmelerini rica ederiz. Belediyemiz, her koşulda yurttaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir."