Fethiye'de 14 yaşındaki kız çırak, motor kapağı taşlama işinde ustalaşmak için mücadele ediyor

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde babasına ait motor kapağı taşlama atölyesinde çalışan 14 yaşındaki Cemre Naz Arslan, mesleğinde kadın usta olmak için mücadele ediyor.

Cemre Naz, iki yıl önce Fethiye Sanayi Sitesi'ndeki iş yerlerinde babasına yardım etmeye başladı.

Her geçen gün işi seven ve öğrenen Arslan, motor kapağı taşlama işinde ustalaşmaya karar verdi.

Çırak sıkıntısı yaşayan babasının da destek verdiği Arslan, yaz aylarında tatil yapmak yerine yüzey taşlama, supap alıştırma yaparak, bazı parçaları söküp, tamir edip tekrar takarak işine dört elle sarılıyor.

Bu yıl ortaokulu bitiren ve küçük yaşına rağmen motor kapağı taşlama işini azimle yapan Arslan, okulların açılmasıyla çıraklık eğitimine giderek liseyi bitirmek istiyor.

Arslan, AA muhabirine, babasının dükkanda eleman sıkıntısı yaşamasıyla başladığı işe devam ettiğini söyledi.

Elinin işe yatkın olduğunu, çalışırken kullanılan el aletleri ve makineleri tanıdığını dile getiren Arslan, "Burada çalışırken bazıları 'Kızlar sanayide çalışmaz' dedi. Ben de onlara herkes sanayide çalışabilir cevabını verdim. Bazıları da 'Sen burada mı çalışıyorsun? Helal olsun' dediler. Ben de teşekkür ettim." dedi

Arslan, çıraklık eğitimine giderek hem okuyacağını hem de meslekte ilerleyeceğini söyledi.

Hedefine ulaşmak için çalıştığını, her gün yeni şeyler öğrendiğini belirten Arslan, "İnşallah Fethiye sanayisinde ilk kadın usta olacağım. Normalde kızların eli ojeli olur. Bazı arkadaşlarım 'Ellerin yağ içinde' diyor. Bazıları da 'Ellerinde oje mi kaldı?' diye soruyor. Onlara sanayide çalıştığımı söyleyince beni tebrik ediyorlar." diye konuştu.

"Kızımla gurur duyuyorum"

Cemre Naz Arslan'ın babası 40 yaşındaki Şenol Arslan ise kızının ilk zamanlarda okul sonlarında ve yaz döneminde kendisine yardım için yanına geldiğini anlattı.

Kızının yanına gelen çırakların çoğundan daha iyi katkı sağladığını dile getiren Arslan, "İşi epey öğrendi ve yapıyor. Dükkan ve meslek var. Onun da içinde meslek aşkı var. Zor ve incelik isteyen bir iş. Sanayide kadın usta yok, kızım ilk olacak. Kızımla gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Kızımızın maşallahı var"

Sanayide esnaf olan Kadir Eldemir ise ilkokulun ardından çırak olarak başladığı işinde usta olduğunu söyledi.

Sektörde çırak sorunu yaşandığını, Şenol ustanın da kızıyla çalıştığını belirten Eldemir, "Kızımızın maşallahı var. Küçük yaşta hem okulunu okudu hem sanayiye geldi. Çocuklarımızın meslek öğrenmesinden dolayı mutluyuz. Babası nasıl ustaysa o da bizim gözümüzde geleceğin ustası." dedi.