Fethiye'de 23 Nisan Coşkusu: Haluk Levent Konseri - Son Dakika
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Fethiye'de 23 Nisan Coşkusu: Haluk Levent Konseri

Fethiye Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Göcek'te ünlü sanatçı Haluk Levent'in sahne aldığı bir konser düzenledi. Etkinliğe katılanlar bayram coşkusunu birlikte yaşadı.

24.04.2025 13:07  Güncelleme: 14:02
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(MUĞLA)- Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Göcek'te unutulmaz bir konser gerçekleştirildi. Ünlü sanatçı Haluk Levent'in sahne aldığı geceye yurttaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Konserde Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, sanatçı Haluk Levent'e plaket takdim etti. Etkinliğe Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş ve CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı da katıldı.

Başkan Alim Karaca, "Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bu özel bayramda, kıymetli sanatçımız Haluk Levent'e coşkumuzu paylaşarak bizlerle olduğu için teşekkür ediyorum. Ayrıca 23 Nisan sevincini birlikte yaşadığımız tüm yurttaşlarımıza da yürekten teşekkür ederim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere, çocuklara ve gençlere emanet ettiği Cumhuriyeti sonsuza dek yaşatacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun" dedi.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği dünyadaki tek bayram 23 Nisan. Bu coşkuyu Fethiye'de Haluk Levent konseriyle yaşadık. Gördük ki Muğla'nın her köşesinde bayram, birlik ve beraberlik içerisinde, yürekten ve coşkuyla kutlanıyor. Bu coşkuyu artırarak yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de 23 Nisan Coşkusu: Haluk Levent Konseri - Son Dakika

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