Fethiye'de 'Afetlere Karşı Güvenli Fethiye' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika
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Fethiye'de 'Afetlere Karşı Güvenli Fethiye' Projesi Tanıtıldı

Fethiye Belediyesi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, afetlere karşı yerel düzeyde alınması gereken önlemler ve toplumsal farkındalığın artırılması konularında uzmanlar bilgi verdiler. Proje ile afetlere müdahalede gönüllü katılımın teşvik edilmesi hedefleniyor.

10.02.2025 14:35  Güncelleme: 16:24
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(MUĞLA) - Fethiye Belediyesi öncülüğünde Fethiye Tanıtım Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı (FETAV) ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin (TBB) desteğiyle hayata geçirilen "Afetlere Karşı Güvenli Fethiye" projesinin tanıtım etkinliği, Özer Olgun Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

"Afetlere Karşı Güvenli Fethiye" projesinin tanıtım etkinliğinde Mahalle Afet Gönüllüleri Acil Müdahale Derneği (MAG) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı, İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ve Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Başkanı Aziz Şasa konuşmacı olarak yer aldı. Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve Başkan Yardımcısı Sabri Oğuz Bolelli'nin yanı sıra çok sayıda MAG gönüllüsü ile vatandaşlar da programa katıldı.

Etkinlikte MAG Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Karadayı, afetlere karşı yerel düzeyde alınması gereken önlemler, gönüllülerin önemi ve acil durum müdahalelerinde toplumsal farkındalığın artırılmasına yönelik bilgi paylaştı. MAG olarak bugüne kadar yürüttükleri çalışmaları da anlatan Karadayı, "Biz kurtarmayı afetten önce yapmalıyız. Fethiye'de mahalle afet planı oluşturmalıyız. Toplumun bu işe direkt davet edilmesi gereklidir" dedi.

İTÜ Afet Yönetimi Enstitüsü Müdürü ve Meteoroloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu ise Türkiye'nin deprem kuşağında yer aldığını hatırlatarak, afetlere karşı bireysel ve kurumsal hazırlıkların artırılması gerektiğine dikkati çekti. Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Dört maddemiz var: Sağlam bina, eşyalar sabit, eve sigorta ve aile afet planı. Bu dört madde bizim için çok çok önemlidir" diye konuştu. Kadıoğlu, iklim değişikliğinin afetler üzerindeki etkileri ve hava olaylarına karşı alınması gereken önlemler konusunda da bilgi verdi.

Fethiye Belediyesi ve FETAV iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, "Sivil Katılım Projesi" kapsamında gerçekleştirildi. Afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve gönüllü katılımının teşvik edilmesi amacıyla düzenlenen programda yerel yönetimler, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar arasında güçlü bir iş birliği mekanizması oluşturulmasının önemi vurgulandı.

Projenin ilerleyen süreçte çeşitli seminerler, tatbikatlar ve eğitim programlarıyla destekleneceği açıklandı. Etkinlik, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve iş birliği önerilerinin değerlendirilmesiyle sona erdi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fethiye'de 'Afetlere Karşı Güvenli Fethiye' Projesi Tanıtıldı - Son Dakika

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