Fethiye'de Ana Sınıfı Öğrencileri Yayaya Öncelik İçin Yürüdü - Son Dakika
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Fethiye'de Ana Sınıfı Öğrencileri Yayaya Öncelik İçin Yürüdü

Fethiye\'de Ana Sınıfı Öğrencileri Yayaya Öncelik İçin Yürüdü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde İbrahim Gül Anaokulu öğrencileri, yayaya öncelik konusunda farkındalık oluşturmak için afiş ve kostümlerle yürüyüş düzenledi. Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, sloganlarla yayaya yol verilmesi gerektiğini vurguladı.

06.05.2024 13:21  Güncelleme: 13:23
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Muğla'nın Fethiye ilçesinde ana sınıfı öğrencileri, yayaya öncelik konusunda farkındalık oluşturmak için hazırladıkları afiş ve kostümlerle yürüyüş yaptı.

Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Denetleme Büro Amirliği ile İbrahim Gül Anaokulu yayaya geçiş önceliği için proje hazırladı.

Proje kapsamında sloganların yer aldığı afiş ve kostüm hazırlayan öğrenciler, okulun bulunduğu Adnan Menderes Bulvarı'nda yürüyüş yaptı.

Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yürüyüş sırasında öğrenciler ellerinde afişlerle "Trafik hayattır", "Yayaya yol ver, kırmızıda dur" sloganlarını söyledi.

Öğrencilerin güvenliği için yürüyüş sırasında kara yolunun tek şeridi, kısa süreli ulaşıma kapatıldı.

Kaynak: AA

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